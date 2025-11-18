Puluhan Perusahaan Raih Penghargaan Tahunan dari SWA

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest menggelar penghargaan tahunan bertajuk Indonesia Customer Service Quality Award 2025, Indonesia Customer Service Champion 2025, dan Indonesia Service Climate Excellence 2025.

Ajang ini merupakan upaya untuk mendukung serta mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang mampu membangun budaya layanan pelanggan yang inovatif, berdampak dan berkelanjutan.

Acara penghargaan ini diawali dengan konferensi bertema Building A Customer-Centric Culture for Sustainable Service Excellence di Shangri-La Hotel, Jakarta.

“Kami berharap service excellence di dalam perusahaan yang sudah dibangun dan mendapat apresiasi di ajang ini akan terus terjaga dan tumbuh jadi budaya supaya tidak tergerus tantangan apa pun yang dihadapi ke depan,” ujar Kemal E. Gani, Chairman of SWA Media Group.

Dia juga berharap standar pelayanan dalam sebuah bisnis juga akan selalu berbasis pada budaya kerja.

Dengan demikian budaya pelayanan akan bisa ditingkatkan dari dalam organisasi perusahaan dan terjaga dari waktu ke waktu.

“Dengan pelayanan yang unggul ini akan berdampak langsung pada loyalitas pelanggan, mereka secara tak langsung bisa menjadi ambassador brand dan pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan bisnis,” tuturnya.

Berikut para peraih penghargaan dalam ajang tersebut, untuk Indonesia Customer Service Quality Award 2025 di antaranya Mandiri Agen, KMN EyeCare, Solaria, ANTAM Logam Mulia, BANK BJB, Kalla Toyota, PT AXA Mandiri Financial Services, AXA Insurance Indonesia, PT Mandiri Tunas Finance, PT Bank BCA Syariah, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan JNE Express.