Puluhan PPPK Paruh Waktu Ditugaskan sebagai Juru Masak, Berapa Gajinya?

jpnn.com - NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, akan menugaskan puluhan PPPK Paruh Waktu menjadi juru masak di Sekolah Rakyat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna Muhammad Alim Sanjaya menyebutkan akan ada 10 PPPK Paruh Waktu untuk bertugas sebagai juru masak di Sekolah Rakyat yang segera beroperasi.

Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, 10 calon juru masak di Sekolah Rakyat saat ini masih berstatus non-ASN atau honorer.

"Ada 10 nanti yang akan di tempatkan di Sekolah Rakyat, mereka ini nanti merupakan pegawai Dinas Sosial," ucap dia di Natuna, Selasa (2/9).

Dia menjelaskan, penempatan PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam proses itu, BKPSDM Natuna telah mengusulkan 2.260 tenaga non-ASN ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Mengenai gaji para PPPK Paruh Waktu tersebut, lanjut dia, sesuai dengan yang diterima saat menjadi tenaga non-ASN atau honorer.

“Sebelum pengusulan, kami lakukan pemetaan. Pegawai dari unit kerja yang kelebihan dipindahkan ke unit yang kurang. Yang butuh banyak pegawai Dinas Sosial untuk persiapan Sekolah Rakyat,” kata dia.