Puluhan Ribu Bobotoh Sambut Kedatangan Pemain Baru Persib, Layvin Kurzawa

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung secara resmi mengumumkan Layvin Kurzawa sebagai pemain baru dalam bursa transfer BRI Super League 2025/26.

Bek asal Perancis itu diperkenalkan dihadapan puluhan ribu Bobotoh, julukan suporter Persib, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) seusai pertandingan melawan PSBS Biak.

Setelah Persib menyelesaikan laga, panpel kemudian memadamkan lampu stadion. Penonton yang masih setia di bangku stadion, langsung bergemuruh.

Lewat videotron, pengumuman pemain baru Persib pun dimulai.

Sosok Layvin Kurzawa tampil dalam videotron sebagai tanda menjadi anggota baru dari skuad Maung Bandung.

Setelah tayangan video berhenti, Layvin Kurzawa langsung hadir dan menyapa ribuan Bobotoh di tengah stadion.

Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu tampak melambaikan tangan kepada Bobotoh sebagai tanda perkenalan.

"Sampurasun, halo Bobotoh," kata Kurzawa menyapa Bobotoh.