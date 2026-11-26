Puluhan Ribu Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA, Lihat Ini Datanya
jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka formasi CPNS 2026 yang jumlahnya mencapai 70.000, sebagian bisa dilamar oleh tamatan SLTA sederajat, seperti lulusan SMA dan SMK.
Sebelumnya sudah diumumkan bahwa pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan dimulai pada 27 November melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
Seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.
Adapun seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan pada Januari hingga Maret 2027.
Kementerian Kehutanan membuka formasi CPNS 2026 guna memperkuat perlindungan, pengawasan, dan pengelolaan hutan Indonesia secara berkelanjutan.
Pengadaan CPNS ini dirancang untuk memperkokoh barisan garda terdepan di lapangan, termasuk membuka ruang bagi masyarakat yang selama ini turut berperan aktif membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pengadaan CPNS 2026 Kemenhut ini, tersedia total 70.000 formasi yang mendukung tugas-tugas teknis maupun pendukung di lingkup kehutanan.
Adapun, perincian formasinya meliputi:
Terdapat puluhan ribu formasi CPNS 2026 di satu Kementerian yang bisa dilamar oleh lulusan SLTA sederajat, seperti tamatan MA dan SMK.
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