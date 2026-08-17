Puluhan Ribu Kendaraan Ramaikan National Drive Thru Day McDonald’s

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 70 ribu kendaraan memadati jalur Drive Thru McDonald’s dalam perayaan National Drive Thru Day 2026, yang digelar serentak di 271 restoran pada Sabtu (8/8).

Tak sekadar menjadi tempat membeli makanan, jalur Drive Thru berubah menjadi ruang berkumpulnya pelanggan dan komunitas.

Momentum itu sekaligus menjadi bagian dari perayaan 35 tahun perjalanan McDonald’s Indonesia, serta rangkaian semarak Hari Kemerdekaan RI sepanjang Agustus.

Kemeriahan juga terasa lewat konvoi kendaraan di 10 restoran yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Solo, Sidoarjo, Bali, dan Medan.

Lebih dari 770 anggota komunitas mobil, motor, hingga sepeda ikut ambil bagian.

Beragam komunitas hadir, mulai dari pengguna Wuling, VW Beetle, mobil listrik, Yamaha Aerox, Honda PCX, Honda ADV, CBR, Vespa, motor antik dan motor listrik.

Komunitas sepeda ontel, Sanmori KitaID dari Palembang, hingga peserta lomba sepeda hias McKids turut meramaikan acara.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, mengatakan National Drive Thru Day menjadi bentuk apresiasi sekaligus ungkapan syukur atas perjalanan McDonald’s Indonesia bersama masyarakat selama 35 tahun.