Puluhan Ribu Masyarakat Padati KKR Polda Riau, Wujud Toleransi dan Persaudaraan
jpnn.com, RIAU - Polda Riau bersama sejumlah gereja menggelar Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Akbar di Kota Pekanbaru.
Acara yang dihadiri 10 ribu jemaat dari 186 gereja se-Riau itu menjadi momentum penting dalam memperkuat toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut KKR ini sebagai bukti nyata nilai kebersamaan dan toleransi terus tumbuh di Bumi Lancang Kuning.
“KKR ini baru pertama kalinya dilakukan di Provinsi Riau. Kami berharap kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun toleransi, kebersamaan, dan moralitas yang baik bagi kemajuan daerah,” ujar Irjen Herry Heryawan dalam sambutannya, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Herry, kegiatan rohani itu tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga menjadi wadah sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun kedamaian serta kasih di tengah keberagaman.
“Semua hidup di Tanah Melayu yang penuh tuah dan marwah. Tugas kami bersama menjaga kedamaian dan menghasilkan bonume commune kebaikan bersama bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Kapolda Herry Heryawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan gereja yang berkolaborasi menyukseskan kegiatan ini.
Dia juga secara khusus berterima kasih kepada Wakil Ketua Bhayangkari Polda Riau Ny. Fany Jossy Kusumo, penggagas utama KKR, serta Pendeta Deby Basir dan Sari Simorangkir selaku pelayan firman.
