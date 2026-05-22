menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang

Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang

Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Honda Prologue. Foto: dok Honda

jpnn.com - Puluhan ribu kendaraan hasil kolaborasi antara Honda dengan General Motors (GM) di Amerika Serikat terpaksa masuk bengkel.

Penyebabnya gangguan pada kamera belakang yang berisiko mati mendadak.

American Honda Motor baru saja mengumumkan kampanye recall terhadap hampir 60 ribu unit kendaraan listrik mereka.

Baca Juga:

Model yang terdampak ialah Honda Prologue dan Acura ZDX produksi 2024 hingga 2025.

Total ada 59.887 unit yang masuk daftar recall. Rinciannya, sebanyak 44.199 unit Honda Prologue dan 15.688 unit Acura ZDX.

Masalah bermula dari komponen kamera belakang buatan Sharp dengan nomor part tertentu yang diduga mengalami cacat proses produksi.

Baca Juga:

Honda menjelaskan kesalahan terjadi pada tahap pengolahan permukaan perekat oleh pemasok komponen.

Akibatnya, daya rekat rumah kamera melemah seiring waktu. Celah kecil yang muncul membuat air dan kelembapan mudah masuk ke dalam modul kamera.

Puluhan ribu mobil listrik hasil kolaborasi antara Honda dengan General Motors (GM) di Amerika Serikat terpaksa masuk bengkel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI