Puluhan Ribu Omoda dan Tiggo 5X Masuk dalam Program Quality Update

jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan menghampiri para pemilik Omoda dan Tiggo 5X.

Brand mobil asal Tiongkok itu mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk 53.882 unit kendaraan dari lini Omoda dan Tiggo 5X di pasar domestik China.

Langkah itu diambil setelah Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) China menemukan adanya cacat pengelasan pada poros belakang (rear axle).

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Celah kerusakan ini berisiko memicu kegagalan sambungan yang berdampak langsung pada kendali kendaraan saat mengaspal.

Penarikan mencakup unit yang diproduksi sepanjang 6 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023.

Meski tidak seluruh unit dari total 53 ribu lebih tersebut dipastikan rusak, perusahaan memilih bergerak cepat demi mengantisipasi risiko bahaya.

Langkah preventif di China muncul bukan tanpa alasan. Sebelumnya, sebuah insiden serius terjadi di Malaysia.

Kejadian itu memaksa Departemen Transportasi Jalan Malaysia membekukan izin tipe kendaraan tersebut, sekaligus Omoda 5 dan menghentikan registrasinya sementara waktu.