Puluhan Ribu Warga Terima Daging Kurban dari Muslim Ahmadiyah
jpnn.com, JAKARTA - Muslim Ahmadiyah Indonesia menyalurkan daging kurban kepada puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghadirkan manfaat sosial sekaligus memperkuat nilai kepedulian, persaudaraan, dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan data JAI, sebanyak 1.952 anggota Muslim Ahmadiyah berkurban pada Iduladha tahun ini. Dari pelaksanaan kurban tersebut, daging dibagikan kepada 28.706 penerima manfaat yang tersebar di 125 daerah di Indonesia.

Ketua Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) Zaki Firdaus Syahid mengatakan ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.

"Kurban merupakan wujud nyata pengorbanan, keikhlasan, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Melalui distribusi daging kurban, kami ingin memastikan kebahagiaan Iduladha dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Zaki dalam keterangannya, Minggu (31/5).

Menurut dia, seluruh proses penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban dilakukan secara gotong royong oleh anggota Jemaat Ahmadiyah bersama masyarakat sekitar.

"Kami bersyukur dapat berbagi dengan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, latar belakang sosial, maupun golongan. Semangat yang kami bawa adalah menghadirkan manfaat bagi semua serta mempererat persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia," ujarnya.

Zaki menjelaskan bahwa distribusi daging kurban menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Muslim Ahmadiyah dalam membantu masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

