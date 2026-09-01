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Puluhan Ribu X9 Kena Recall, Xpeng Indonesia Beri Penjelasan

Puluhan Ribu X9 Kena Recall, Xpeng Indonesia Beri Penjelasan
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Xpeng X9 kena recall. Foto: xpeng

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang panas ekstrem di Chongqing, China, mengakibatkan sistem suspensi udara Xpeng X9 hilang tenaga.

Sasis kendaraan pun ambruk seketika, baik di satu sisi maupun secara keseluruhan saat sedang melajuLangkah recall pun tak terelakkan. Kabar penarikan kembali itu lantas sampai ke tanah air.

Lalu, bagaimana dengan nasib calon konsumen di Indonesia?

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Langkah cepat langsung diambil manajemen lokal.

VP Marketing Xpeng Indonesia, Hari Arifianto, menegaskan bahwa pihaknya bergerak aktif berkoordinasi dengan Xpeng Global untuk melacak nomor batch produksi yang terdampak.

"Masalah suspensi udara masih kami dalami bersama teman-teman Xpeng Global," kata Hari.

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"Kami pastikan betul apakah unit Indonesia terimbas atau tidak.

Menurut dia, unit Xpeng X9 yang disiapkan untuk pasar Indonesia memiliki alur produksi yang berbeda dari China.

Recall puluhan ribu Xpeng X9 yang bermasalah di suspensi udara mendapat tanggapan dari Xpeng Indonesia

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