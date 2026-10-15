Puluhan Rumah Adat Sade Dibangun Kembali, JRP Dukung Upaya Pemulihan

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Sebanyak 40 dari 75 rumah adat di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali dibangun dan dipasangi atap setelah kebakaran melanda kawasan permukiman tradisional Suku Sasak tersebut.

Pemulihan kini berlanjut pada fasilitas umum, sarana penunjang aktivitas warga, serta upaya menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat setempat.

Berdasarkan perkembangan hingga Jumat (9/10), pembangunan kembali rumah adat menjadi bagian dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Pengerjaan juga dilakukan terhadap sejumlah fasilitas umum, meliputi masjid, museum adat, bale bengong, dan toilet umum.

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Pemulihan Desa Adat Sade tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan yang rusak. Aktivitas ekonomi warga dan pelestarian budaya Sasak turut menjadi perhatian agar masyarakat dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari di tengah proses rekonstruksi.

Perkembangan tersebut ditinjau langsung oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah saat mengunjungi Desa Adat Sade pada Sabtu (10/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi kawasan serta perkembangan penanganan pascakebakaran.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hadir bersama Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Wilayah II Dwi Marhen Yono, serta Direktur Politeknik Pariwisata Lombok Ali Muhtasom.

Dari pemerintah pusat, turut hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono bersama Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Herfan Brilianto Mursabdo. Sementara itu, jajaran pemerintah daerah dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena juga turut hadir bersama jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah.

Di tengah pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum, pemulihan mata pencaharian masyarakat menjadi bagian penting dari penanganan dampak kebakaran. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menyediakan peralatan kerja bagi perajin lokal melalui penyerahan alat tenun.