Puluhan Rumah di Sekeloa Rusak Diterjang Puting Beliung, 33 Warga Terdampak

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan rumah warga di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga berat akibat puting beliung yang terjadi pada Minggu (30/11/2025) petang.

Rumah-rumah tersebut berlokasi di RW 04, 03, dan 15, yang mana atap hingga asbes milik warga sempat beterbangan saat peristiwa puting beliung terjadi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung Didi Riswandi mengatakan, petugas yang menerima informasi kejadian puting beliung langsung menuju ke lokasi dan melakukan assesmen. Pihaknya mendata total 33 rumah terdampak angin puting beliung.

"Hasil kaji cepat sementara total 33 rumah dilaporkan terdampak angin puting beliung di beberapa RT dan RW," kata Didi dalam keterangannya, Senin (1/12).

Menurutnya, kerusakan rumah ringan hingga berat di RT 01 dan RT 02 RW 04 sebanyak 23 rumah. Sedangkan di RT 06 hingga RT 08 RW 03 sebanyak 9 rumah dan di RT 02 RW 15 sebanyak 1 rumah.

"Tidak ada laporan warga mengungsi, korban luka maupun korban jiwa," ucap dia.

Didi menyebut hujan yang terjadi Minggu petang itu disertai angin puting beliung yang merusak atap dan struktur rumah serta menumbangkan bangunan ringan.

Beberapa atap rumah warga dilaporkan terbuka dan belum dapat diperbaiki hingga malam tadi.