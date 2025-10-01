Puluhan Rumah Rusak Terdampak Angin Puting Beliung di Tulungagung

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Hujan deras disertai angin puting beliung melanda tiga desa di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (1/10) sore. Puluhan rumah dan bangunan dilaporkan rusak terdampak hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda tiga desa tersebut.

Kapolsek Sumbergempol AKP Moch. Anshori menyebutkan desa yang terdampak, yakni Doroampel, Junjung, dan Tambakrejo. Data sementara, sekitar 50 rumah warga terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai ringan, sedang, hingga parah. "Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini data kerusakan masih dalam proses inventarisasi," kata Anshori.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Robinson Pasaroan Nadeak menambahkan dari puluhan rumah terdampak, sebagian telah diperbaiki secara mandiri oleh warga. Namun, kerusakan berat seperti genteng beterbangan, atap asbes patah, hingga gavalum rusak, membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah daerah.

Sejumlah rumah yang mengalami kerusakan parah berada di Dusun Kalituri, Desa Doroampel, antara lain milik Purnomo, Mualim, Srinatun, Slamet, Agus Setyono, Indah Setiyani, dan Ahmat Zaeni.

Peristiwa tersebut bermula saat hujan mengguyur wilayah Sumbergempol sekitar pukul 15.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, atau pukul 16.15 WIB, angin kencang yang menyerupai puting beliung menerjang tiga desa dan merusak puluhan rumah warga.

BPBD Tulungagung telah menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan bahan pangan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah. "Kerugian materiil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah," kata Robinson. (antara/jpnn)