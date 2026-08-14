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Puluhan Siswa di Dumai Diduga Keracunan seusai Santap MBG

Puluhan Siswa di Dumai Diduga Keracunan seusai Santap MBG
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Para siswa menyantap menu dari Program MBG. Foto iustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, DUMAI - Para siswa SDN 013 dan SDN 015 Buluh Kasap di Kota Dumai, Riau, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026).

Akibatnya, sebanyak 45 siswa mengeluh sakit perut, mual, hingga muntah.

Saat ini seluruh siswa yang diduga keracunan menu MBG itu telah mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Suhatman Kota Dumai.

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Kepala Seksi Humas Polres Dumai AKP Zaini Waluyo menjelaskan 43 dari 45 siswa yang didiga keracunan itu merupakan murid SDN 013 Buluh Kasap. Adapun dua siswa lainnya dari SDN 015.

“Saat ini seluruh korban telah mendapat penanganan medis di RSUD dr Suhatman Kota Dumai,” kata Zaini pada Jumat (14/8).

Peristiwa itu bermula ketika makanan MBG tiba di SDN 013 sekitar pukul 08.00 WIB. Menu yang dibagikan terdiri atas nasi putih, bakso orek, tempe goreng, tumis labu siam dan wortel, serta buah jeruk.

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Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh pihak sekolah, makanan itu pun mulai dikonsumsi siswa sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah siswa mulai mengalami mual dan muntah.

SPPG Yayasan Mahudun Untuk Negeri di Jalan Gajah Mada Kota Dumai sedang dalam masa pemeriksaan setelah puluhan siswa SD di Buluh Kasap diduga keracunan MBG.

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