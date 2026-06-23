Puluhan Siswa SMPIT Nurul Fikri Belajar Legislasi di DPRD Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menerima kunjungan edukatif puluhan siswa SMPIT Nurul Fikri Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (10/6).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program studi lapangan untuk mengenalkan proses kerja lembaga legislatif sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan di masyarakat.

Rombongan siswa diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H. Karnain Ashyar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor.

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Dalam kegiatan itu, para siswa memaparkan hasil pengamatan lapangan mengenai sejumlah isu strategis di Kota Bogor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pembangunan, hingga lingkungan.

Aspirasi tersebut merupakan hasil interaksi langsung para siswa dengan masyarakat selama menjalankan studi lapangan sebagai bagian dari pembelajaran kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Karnain Ashyar mengapresiasi semangat para siswa yang terlibat aktif mengamati persoalan di lingkungan sekitar dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga legislatif.

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Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi sarana untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki jiwa kepemimpinan, kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.

"Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kepemimpinan siswa dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu lingkungan, serta mendorong mereka agar tidak terasing dari realitas sosial di sekitar mereka," ujar Karnain,