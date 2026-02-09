Puluhan SSB Ramaikan E7AM Football Challenge, Beckham Putra Dukung Regenerasi Pemain

jpnn.com, CIMAHI - Bintang Persib, Beckham Putra menghadirkan turnamen sepak bola usia dini dengan nama 'E7AM Football Challenge Series 1'.

Kegiatan tersebut berlangsung di PUSDIKPOM Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi pada Minggu (8/2/2026).

Turnamen E7AM Football Challenge Series 1 hadir dengan empat kategori umum, yakni U-8, U-9, U-10, dan U-11.

Puluhan SSB di wilayah Jawa Barat ikut terlibat dalam turnamen. Para peserta pun antusias bisa mengikuti kegiatan yang tidak hanya fun, tetapi juga beredukasi.

Ramdan selaku Talent Scouting mengatakan, Jawa Barat berpotensi melahirkan calon atlet sepak bola berprestasi, seperti Beckham Putra. Maka dari itu, pembinaan sejak usia dini dinilai menjadi salah satu hal paling krusial.

Namun di sisi lain, Ramdan menuturkan jika anak-anak yang baru memulai dengan sepak bola tidak bisa dipaksakan dengan berbagai menu latihan berat. Di usianya yang masih dini, anak-anak harus merasakan kegembiraan terlebih dahulu dari bermain sepak bola.

Maka dari itu, kegiatan tersebut dikemas dengan bentuk yang menyenangkan, tetapi tetap ada nilai sosialnya.

"Ini acara sangat bagus sekali. Kami bukan mencari siapa yang juara, tetapi untuk membina pemain-pemain. Ujian ini menanamkan nilai-nilai sosial, jadi fase ini adalah fase kegembiraan sepak bola, jadi anak-anak harus bersenang-senang bermain bola," kata Ramdan, Senin (9/2).