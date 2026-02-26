Pulung PDIP Ingatkan BGN Cermat soal SPPG demi Keberhasilan MBG

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Pulung Agustanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak cermat dalam menetapkan penyedia dapur atau Stasiun Pelayanan Pemenuhin Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan BGN harus getol mencegah kasus keracunan ataupun penyediaan makanan yang tidak berkualitas dari SPPG.

“Bagaimana bisa melangkah ke makanan bergizi kalau soal makanan layak konsumsi saja masih jadi masalah," ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Menurut Pulung, MBG menyedot dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari total APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun, anggaran untuk MBG mencapai Rp 355 triliun.

Merujuk data dari Kementerian Keuangan, Pulung mengatakan hingga 21 Februari lalu MBG telah menyedot dana Rp 36,6 triliun. Jumlah itu setara 10,9 persen dari anggaran MBG di APBN 2026 yang dialokasikan sebesar Rp 335 triliun.

"Dana APBN yang dihabiskan untuk program ini (MBG, red) sangat besar. Jika output-nya masih banyak masalah, mubazir banget, " tutur Pulung.

Politikus muda PDIP itu juga menyinggung soal dana MBG yang menggerus anggaran pendidikan. Dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan dalam APBN 2026, imbuhnya, sebanyak Rp 223 triliun tersedot untuk MBG.

Oleh karena itu, Pulung sangat berharap kasus keracunan dan kemubaziran makanan dari MBG tidak terus berulang. Alasannya, insiden keracunan ataupun makanan yang tidak berkualias dalam realisasi MBG sangat menyakiti dunia pendidikan.