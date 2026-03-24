Puncak Arus Balik di Jalur Lintas Muba, 200 Personel Siaga

jpnn.com - MUBA - Volume kendaraan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kabupaten Musi Banyuasin mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada puncak arus balik Lebaran, Selasa (24/3).

Arus kendaraan dari arah Palembang menuju Jambi maupun sebaliknya terpantau ramai, lalu lintas masih bergerak lancar tanpa penumpukan berarti.

Guna mengantisipasi kepadatan, Polres Muba mengerahkan sedikitnya 200 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dishub hingga Damkar.

Fokus pengamanan dilakukan pada pemetaan titik-titik krusial yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Kapolres Muba AKPB Ruri Prastowo menjelaskan bahwa pihaknya telah menyebar personel secara strategis untuk menjamin kenyamanan pemudik.

Adapun titik rawan kemacetan terdapat 14 titik disepanjang jalur lintas.

"Kami memperkirakan puncak arus balik terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 24 Maret serta 28-29 Maret. Petugas sudah disiagakan di pos-pos pengamanan untuk membantu kelancaran," kata Ruri, Selasa (24/3).

Meskipun banyak kendaraan roda dua dan empat yang melintas, tetapi arus lalu lintas terpantau masih aman dan lancar belum terjadi penumpukan kendaraan di kedua jalur lintas Sumatra tersebut.