Puncak Arus Balik di Jalur Nagreg - Limbangan Padat Merayap, Polisi Berlakukan Skema One Way
Kendaraan di Jalan Limbangan Timur, Kabupaten Garut menuju arah Bandung pada H+3 Lebaran, Selasa (24/3/2026) mengalami kepadatan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, GARUT - Volume kendaraan pada arus balik H+3 Lebaran, Selasa (24/3/2026) di Jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, mulai meningkat.

Kendaraan yang mengarah dari Garut atau Tasikmalaya menuju Bandung sudah ramai dan polisi memberlakukan skema one way sepenggal untuk mengurai kemacetan.

Pantauan JPNN di lokasi, kepadatan terjadi di Jalan Raya Limbangan, Garut menuju ke Bandung via Nagreg, Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Bus-bus antar daerah ramai melintasi Jalan Limbangan, pun begitu dengan kendaraan mini bus atau mobil/motor pribadi.

Sekitar pukul 15.00 WIB, polisi memberlakukan skema one way atau satu jalur dari arah Cikaledong - Nagreg menuju Limbangan, Garut.

Hal ini guna mengurai kemacetan yang sudah terjadi di sekitar Pasar Modern Limbangan.

Baca Juga:

Kepadatan lalu lintas juga terjadi di Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung. Antrean kendaraan mengular dari terowongan Lingkar Nagreg hingga Jalan Raya Nagreg.

Ini disebabkan adanya pertemuan dua jalur yang menuju ke arah Garut.

Jalur Nagreg - Limbangan yang mengarah ke Bandung di H+3 Lebaran padat merayap. Hari ini diprediksi terjadi puncak arus balik.

BERITA TERKAIT
