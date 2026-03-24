Puncak Arus Balik Lebaran, Pemerintah Imbau WFA di Tanggal-tanggal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak kembali secara bersamaan pada puncak arus balik Lebaran yang diprediksi mulai 24 Maret 2026.
Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang sudah diberikan oleh banyak instansi maupun perusahaan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyarankan masyarakat mengatur ulang jadwal perjalanan agar lebih tersebar.
“Kami imbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu WFA yang diberikan agar bisa kembali pada 25, 26 atau 27 Maret,” ucap Aan dalam keterangannya.
Selain itu, pengguna jalan juga diminta lebih bijak saat menggunakan rest area. Waktu istirahat sebaiknya tidak terlalu lama agar bisa bergantian dengan pengguna lain, terutama saat kondisi padat.
“Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan rest area sebaik-baiknya. Maksimalkan waktu 30 menit supaya bisa bergantian dengan yang lainnya atau maksimalkan tempat istirahat yang juga berada di luar jalur tol,” kata dia.
Dengan lonjakan kendaraan yang cukup tinggi seperti saat arus mudik kemarin, kesiapan dan kesadaran pengguna jalan juga menjadi kunci utama.
Perencanaan perjalanan yang matang, termasuk memilih waktu kembali dan titik istirahat, diharapkan bisa membuat arus balik Lebaran tahun ini tetap lancar dan nyaman.
- Jelang Puncak Arus Balik, Pemerintah Minta Pengusaha Angkutan Logistik Patuhi Aturan Pembatasan
- ASN Manfaatkan WFA Jelang Puncak Arus Balik, Pekerja Swasta Bagaimana?
- Arus Balik Nagreg Diprediksi Memuncak Hari Ini, Polisi Siapkan Skema One Way Sepenggal
- Arus Balik Sumatera–Jawa Mulai Meningkat, Tetapi Layanan Penyeberangan Tetap Lancar
- Antisipasi Lonjakan Penumpang 24 Maret, Damri Palembang Kerahkan Puluhan Armada ke Jawa-Sumatera
- Arus Balik Lebaran 2026: PELNI Sebut Puncak Kepadatan Penumpang Terjadi Kamis 2 April