Puncak Arus Balik Paskah, 44 Ribu Penumpang Kereta Api Tiba di Jakarta Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat lonjakan signifikan kedatangan penumpang yang mencapai 44.191 orang pada puncak arus balik Paskah.

"Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan volume keberangkatan yang tercatat sebanyak 27.226 pelanggan," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia merinci distribusi kedatangan penumpang terbesar terjadi di Stasiun Pasar Senen sebanyak 15.850 orang, disusul Stasiun Gambir 13.700 orang, Bekasi 6.215 orang, Jatinegara 5.044 orang, serta stasiun lainnya seperti Cikarang, Karawang, dan Cikampek.

Sementara untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen juga menjadi titik dengan volume tertinggi sebanyak 10.441 penumpang, diikuti Stasiun Gambir 7.858 penumpang, Bekasi 4.473 penumpang, Jatinegara 2.172 penumpang, serta stasiun lainnya.

Pada periode libur panjang 2–6 April 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 226.225 tempat duduk kereta api jarak jauh. Hingga saat ini, sebanyak 139.184 tiket telah terjual dengan tingkat okupansi mencapai 62 persen.

Lalu, untuk mendukung layanan selama periode ini, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 68 perjalanan KA reguler serta 16 KA tambahan, terdiri dari 10 KA tambahan dari Stasiun Gambir dan 6 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Franoto menambahkan KAI Daop 1 Jakarta telah mempersiapkan seluruh aspek operasional, mulai dari sarana, prasarana, hingga pelayanan untuk memastikan perjalanan penumpang tetap aman, nyaman, dan tepat waktu.(antara/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

