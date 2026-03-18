Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, 13 Ribu Kendaraan Menyeberang ke Sumatra Lewat Pelabuhan Merak

Suasan antrean kendaraan pribadi saat puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (18/3) dinihari. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyatakan pergerakan masyarakat menuju Pulau Sumatera mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada pada malam puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (18/3).

Hal ini disampaikan Heru saat kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

"Tercatat dari jam 8 pagi tadi sampai jam 8 malam itu ada 12.680-an kendaraan," kata Heru.

Dia menjelaskan jika diakumulasikan hingga hari ini, angka reservasi kendaraan sudah menyentuh angka 13.000 unit.

Namun, meski ribuan kendaraan mengepung Merak, kondisi lalu lintas justru terlihat lancar jaya dan tidak ada antrean mengular yang horor.

"Terlihat saat ini di Merak mengalir lancar. Beberapa space parkir juga terlihat masih kosong," tuturnya.

Bahkan, lanjutnya lahan parkir di Indah Kiat yang sempat disiagakan kini sudah kembali melonggar.

Heru menyebut kelancaran ini berkat tangan dingin koordinasi antara ASDP, kepolisian, dan Kemenhub.

