Puncak Hekrafnas 2026 Diisi Doa Bersama dan Penggalangan Donasi bagi Korban Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Jakarta, diwarnai momen kebersamaan menyanyikan lagu nasional serta aksi solidaritas bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Selain menjadi ajang perayaan ekonomi kreatif, puncak Hekrafnas 2026 juga diisi doa bersama dan penggalangan donasi untuk membantu masyarakat terdampak karhutla.
Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian GEKRAFS terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi bencana.
Ketua Umum DPP GEKRAFS Kawendra Lukistian mengatakan, doa bersama tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, tetapi juga melibatkan peserta di tujuh provinsi dan 17 negara.
Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari peringatan Hekrafnas tahun ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
“Karena kita di tengah tantangan dan bencana, kita minta ke-17 negara serta 7 provinsi lainnya dilakukan juga doa bersama supaya kita sama-sama bisa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bisa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan yang ada,” ujar Kawendra.
Puncak acara juga ditandai dengan sejumlah agenda strategis, termasuk penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara GEKRAFS dengan Polri dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
Puncak Hekrafnas 2026 di Jakarta diisi doa bersama dan penggalangan donasi bagi korban karhutla di Kalimantan.
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