Puncak HUT ke-68 Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Kawal Misi Kemanusiaan di Aceh

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 Kg ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur yang saat ini masih terisolir. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BENER MERIAH - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta tim relawan Pertamina Peduli mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 Kg ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur yang saat ini masih terisolir.

LPG Bright Gas dikirimkan menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan didistribusikan dengan sling load atau kawat kuat khusus yang digantung di bawah helikopter bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-68 PT Pertamina (Persero) pada Rabu 10 Desember 2025.

"Kami mewakili Pertamina hadir di lokasi melanjutkan tugas kemanusiaan yang dijalankan beberapa waktu lalu," kata Simon dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Menurut Simon, ini bagian dari komitmen Pertamina mendukung percepatan distribusi energi di wilayah terdampak bencana dengan berbagai cara, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa percepatan pasokan energi di wilayah terdampak harus diupayakan semaksimal mungkin dan tentu saja kami berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata Simon di Bandar Udara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Simon bersama dengan puluhan relawan Pertamina menjalankan misi kemanusiaan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatra, baik untuk mendukung kelancaran energi maupun penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pengiriman ini juga merupakan bentuk kolaborasi erat dengan BNPB, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait bersama Perwira Pertamina.

