Puncak HUT TNI di Monas, TNI AU Mengerahkan 8.600 Personel

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menurunkan 8.600 personel untuk meramaikan acara puncak Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

"Pasukan yang diturunkan sebanyak 8.600 personel," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin (29/9).

I Nyoman menjelaskan bahwa 8.600 personel itu akan terlibat dalam berbagai peran, mulai dari peserta upacara, peserta defile alat utama sistem senjata (alutsista), pasukan simulasi tempur, pasukan penerjun, penerbang pesawat tempur dan pesawat angkut hingga petugas pengamanan wilayah.

Menurut dia, pasukan sudah menggelar latihan di kawasan Monas sejak beberapa hari lalu.

Mereka akan terus berlatih hingga gladi bersih yang dijadwalkan pada awal Oktober mendatang.

Selain itu, TNI AU juga mengerahkan 156 pesawat untuk meramaikan acara HUT TNI.

Pesawat yang terdiri dari jenis tempur dan angkut itu akan memamerkan simulasi tempur, manuver terbang hingga menerjunkan para prajurit yang akan melakoni aksi free fall di wilayah Monas.

I Nyoman kembali menyebutkan saat ini para penerbang masih melakukan latihan rutin di langit Monas dengan Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sebagai tempat perkumpulan utamanya.