Puncak Klasemen Persib Bandung Terancam? Begini Rencana Pelatih Melbourne Victory

jpnn.com - Persib Bandung belum aman di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27. Melbourne Victory datang memberikan ancaman.

Melbourne Victory berpeluang menekan posisi Maung Bandung setelah menempati peringkat kedua dengan selisih hanya dua poin.

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese memastikan timnya telah menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan di markas Persib.

Kedua tim akan bertemu pada matchday ketiga di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026) malam WIB.

Persib mengantongi enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Melbourne Victory mengumpulkan empat angka.

Giovanni Savarese Waspadai Kekuatan Persib

Savarese menyadari bahwa bermain di kandang Persib bukan perkara mudah.

Menurutnya, Maung Bandung telah memperlihatkan kualitas permainan dalam dua laga awal fase grup. Karena itu, Melbourne Victory tidak ingin datang tanpa persiapan yang matang.

Pelatih asal Venezuela itu menegaskan bahwa anak asuhnya ingin tampil kompetitif dan menerapkan rencana permainan secara efektif.