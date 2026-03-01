Puncak Klasemen Terancam? Umuh Ingatkan Persib Bandung Soal Bahaya Persebaya Surabaya
jpnn.com - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengirim sinyal tegas kepada skuad Pangeran Biru menjelang lawatan ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persebaya vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026).
Umuh menilai laga tandang kali ini bukan sekadar soal teknik dan taktik.
Menurutnya, kekuatan utama yang harus dibawa Persib ke Surabaya adalah fokus dan mental bertarung sejak menit awal.
Status sebagai pemuncak klasemen, kata Umuh, justru bisa menjadi bumerang jika para pemain lengah.
"Jangan menganggap enteng terhadap lawan, harus benar-benar konsentrasi."
"Saya harap saat di Surabaya nanti, mainnya tetap (ngotot). Tenaga kalian lipatgandakan, pikiran kalian, otak kalian berlipat," ucap Umuh.
Pengalaman pada putaran pertama menjadi pengingat penting. Saat menjamu Persebaya, Persib tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah.
Persib Bandung di puncak klasemen, tetapi Umuh Muchtar justru pasang alarm bahaya jelang ke markas Persebaya Surabaya.
