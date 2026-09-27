Puncak World Rabies Day 2026, PDHI Jabar V Vaksinasi Lebih 1.000 Hewan

jpnn.com - Peringatan World Rabies Day 2026 menjadi momentum bagi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Barat V untuk memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pengendalian rabies melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

Mengusung semangat "Stronger Together", PDHI Jabar V menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai pemilik hewan, komunitas, tenaga kesehatan hewan, hingga masyarakat umum.

Salah satu kegiatan utama dalam rangkaian tersebut adalah vaksinasi rabies terhadap lebih dari 1.000 ekor hewan, terdiri dari anjing, kucing, monyet, dan musang.

Kegiatan vaksinasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pencegahan rabies harus dimulai dari perlindungan terhadap hewan dan dilakukan secara berkelanjutan.

Puncak rangkaian kegiatan juga ditandai dengan Jalan Santai yang diikuti sekitar lebih dari 150 orang peserta dari berbagai kalangan.

Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT Awal Care Vet Clinic, yang tahun ini memasuki usia ke-12 tahun.

Dengan demikian, peringatan World Rabies Day dan HUT Awal Care dipadukan dalam satu momentum yang membawa pesan yang sama, yakni kepedulian terhadap kesehatan hewan merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Ketua PDHI Jabar V sekaligus pemilik Awal Care Vet Clinic drh. Mirjawal, M.M., mengatakan bahwa upaya melawan rabies tidak dapat dibebankan hanya kepada dokter hewan.