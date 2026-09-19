Puncaki Klasemen MotoGP 2026, Marc Marquez Ungkap Rahasia Menghadapi Tekanan
jpnn.com - Marc Marquez mengaku merasa nyaman ketika tensi perebutan gelar MotoGP 2026 mulai meningkat.
Pengalaman panjang dalam perburuan gelar menjadi bekalnya.
Marquez pernah melewati situasi serupa saat mengamankan gelar MotoGP pertamanya pada 2013. Saat itu, dia menghadapi Jorge Lorenzo hingga seri terakhir di Valencia.
Tekanan Bukan Masalah bagi Marquez
Bagi Marquez, tekanan dalam perebutan gelar bukan sesuatu yang harus dihindari.
Kondisi tersebut justru dapat membuat konsentrasinya makin terjaga.
"Ketika tekanan meningkat, saya justru bisa mendapatkan fokus tambahan. Saya sudah beberapa kali berada dalam situasi seperti ini dan biasanya saya bisa menikmatiny
Marquez mengingat MotoGP Valencia 2013 sebagai salah satu pengalaman paling berat dalam kariernya. Saat itu, dia harus mengamankan posisi empat besar untuk memastikan gelar dunia.
"Valencia 2013 menjadi pengalaman yang sangat berat bagi saya. Saat itu, saya harus mengamankan posisi empat besar untuk merebut gelar pertama," ucapnya.
Marc Marquez memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan poin ketat. Dia mengungkap cara menghadapi tekanan
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