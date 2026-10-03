Punkesmas Rilis Anakku, Pesan Para Ayah untuk Generasi Penerus

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Punkesmas baru saja merilis single yang bertitel Anakku.

Lagu tersebut lahir dari kegelisahan para personel terhadap masa depan anak-anak mereka sekaligus menjadi pesan tentang keberanian, empati, dan pentingnya tetap berbuat baik di tengah kehidupan yang tidak selalu berjalan adil.

Punkesmas mengungkapkan bahwa Anakku terinspirasi dari pesan seorang ayah kepada anak-anaknya tentang kehidupan.

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Lagu itu mengajak pendengar untuk tetap kuat menghadapi kesulitan, tidak kehilangan harapan, serta menjaga kebaikan meski dunia penuh tantangan.

Pesan tersebut terasa personal karena.hampir seluruh personel Punkesmas merupakan seorang ayah yang memiliki harapan agar generasi berikutnya tumbuh kuat, kritis, penuh empati, dan berani membawa perubahan positif.

Secara musikal, Anakku menghadirkan karakter punk rock yang enerjik dan dinamis, dengan perpaduan distorsi gitar, bass yang solid, drum bertenaga, serta vokal ekspresif.

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Proses kreatif melibatkan seluruh personel Punkesmas, yaitu Bayu Guntara (vokal), Anzarriva (vokal), Eris Ristendi (gitar), Anggi (bass), dan Apas (drum).

Lirik lagu ditulis oleh Fakhri Bajili, sementara proses mixing dan mastering ditangani Feriza Manuwu.