Punya 3 Layanan Utama, Maharis Clinic Jadi Destinasi Para Sosialita

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 13 tahun hadir di industri estetika Indonesia, Maharis Clinic tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pionir layanan kecantikan premium di Jakarta.

Tidak hanya mempertahankan kualitas layanan medis berstandar tinggi, Maharis juga terus melakukan ekspansi dengan menghadirkan dua unit bisnis lainnya Maharis Beauty Lounge dan Maharis Surgery yang saling melengkapi.

Dengan pendekatan personalized dan fokus pada kebutuhan individual pasien, Maharis kini menawarkan tiga layanan utama yang mencakup perawatan kulit medis, estetika non-invasif, hingga bedah estetika.

Maharis Surgery hadir sebagai jawaban bagi mereka yang menginginkan hasil transformasi yang tetap mengutamakan harmoni, proporsi, dan natural beauty.

Unit tersebut menawarkan layanan bedah estetika berlisensi yang dilakukan oleh tim medis profesional dengan fasilitas modern dan standar medis tinggi.

Prosedur yang tersedia mencakup Blepharoplasty Upper & Lower, Fat Grafting, Face Lift, Hair Transplant, hingga Gastric Balloon Allurion, dengan setiap tindakan dirancang untuk memberikan hasil yang presisi dan sesuai karakter pasien.

Baca Juga: Maharis Clinic Hadirkan Terobosan Baru Estetika Medis Terkini dari Eropa

Salah satu prosedur unggulan Maharis Surgery yang kini banyak diminati adalah Lipolase, teknik inovatif yang menggabungkan liposuction dan tightening laser dalam satu prosedur.

Lipolase di Maharis menggunakan alat yang lebih holistik, mampu melakukan pengangkatan lemak sekaligus mengencangkan kulit secara bersamaan, sehingga hasilnya lebih menyeluruh dan proporsional.