Punya Data Penting, Ramadhipa Siap Dulang Poin di Moto3 Junior Valencia

jpnn.com, JAKARTA - Libur musim panas usai, saatnya mesin kembali meraung. Pembalap muda M. Kiandra Ramadhipa, bersiap melanjutkan asa di Moto3 Junior World Championship 2026.

Lintas balap Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, akan menjadi saksi perjuangannya pada Minggu, 6 September 2026.

Momen jeda kemarin dimaksimalkannya dengan pas. Selain mengasah fisik, remaja 16 tahun asal Sleman ini memilih pulang ke rumah untuk memulihkan stamina.

“Bagi saya, penting menyeimbangkan latihan dan istirahat. Sekarang energi saya sudah terisi penuh dan siap menghadapi sisa musim,” tutur pebalap bernomor motor #32 itu dalam keterangannya, Sabtu (5/9).

Perjalanan Ramadhipa di Eropa memang tak bisa dipandang sebelah mata.

Bergabung dengan Honda Asia-Dream Racing Junior Team, dia mengukir catatan manis lewat kemenangan di Portugal.

Bahkan, kurang dari setahun sejak menginjakkan kaki di kompetisi Eropa, dia sudah mengantongi kemenangan di European Talent Cup (ETC) sekaligus Moto3 Junior.

Kini, posisi kelima klasemen sementara berada di genggamannya dengan koleksi 64 poin—hanya berjarak 30 poin dari pemuncak klasemen.