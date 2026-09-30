Punya Dua Kewarganegaraan, Kapan Harus Memilih? Ini Ketentuannya

jpnn.com, JAKARTA - Anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda dapat memiliki status kewarganegaraan ganda.

Namun, status tersebut bersifat sementara dan anak wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya setelah memenuhi batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta, Amien Fajar Ocham, dalam kegiatan Sosialisasi Hak Waris di Aula A Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pemaparannya, Amien menjelaskan ketentuan kewarganegaraan anak antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak dengan kewarganegaraan ganda dapat mempertahankan status tersebut hingga mencapai usia yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pernyataan tersebut harus disampaikan paling lambat ketika anak berusia 21 tahun.

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Ketentuan mengenai pilihan kewarganegaraan tersebut perlu dipahami keluarga, khususnya orang tua dalam perkawinan campuran.

Status kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan identitas anak sebagai warga negara, tetapi juga dapat berhubungan dengan berbagai konsekuensi hukum dalam kehidupan selanjutnya.