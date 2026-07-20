Punya Ekstra Lahan Samping, Rumah di Citra Maja City Ini Super Fleksibel

jpnn.com, JAKARTA - Ciputra Group melalui proyek Citra Maja City menghadirkan pilihan rumah dengan ekstra lahan samping untuk ruang hidup lebih luas dan fleksibel.

Dept. Head Marketing Communication Citra Maja City Raymond Christantyo mengatakan konsep rumah dengan ekstra lahan samping memberikan keleluasaan bagi penghuni untuk mengembangkan rumah.

Lahan tambahan tersebut menjadi nilai lebih karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, seperti kebun kecil sebagai ruang hijau keluarga, ruang santai terbuka.

“Fleksibilitas ini menjadikan rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga ruang yang dapat tumbuh mengikuti kebutuhan penghuninya,” ujar Raymond, Senin (20/7).

Pengembangan kawasan Citra Maja City dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, lengkap.

Raymond menegaskan dengan kebutuhan masyarakat terhadap hunian kini telah mengalami perubahan.

Rumah tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang yang mampu mengikuti perkembangan gaya hidup dan kebutuhan keluarga di masa depan.

"Saat ini masyarakat mencari rumah yang memberikan nilai lebih, bukan hanya dari sisi bangunannya, tetapi juga bagaimana rumah tersebut dapat berkembang bersama keluarga,” kata dia.