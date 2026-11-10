Punya Fitur Ini, Jetour T2 Mampu Libas Tanjakan Offroad Tanpa Injak Pedal Gas

jpnn.com, JAKARTA - Jetour Indonesia mengajak awak media untuk merasakan langsung sensasi berkendara Jetour T Series di tengah kota Jakarta pada Senin (10/11).

Dalam acara media test drive bertajuk “Jetour Dominating Jakarta”, para jurnalis ditantang menghadapi berbagai tantangan berkendara, mulai dari bermanuver di jalan sempit, melewati tanjakan dan turunan, hingga mengeksplorasi kemampuan kendaraan di area dengan permukaan tidak merata.

Ada tiga model yang dihadirkan oleh pabrikan mobil asal Tiongkok itu, yakni Jetour T1 dan T2 dalam pilihan mesin Internal Combustion Engine (ICE) maupun Intelligent Dual Mode (i-DM).

JPNN pun mendapatkan kesempatan menjajal Jetour T2 bermesin Internal Combustion Engine (ICE).

SUV boxy ini sejatinya bukan mobil baru, melainkan kendaraan lama sudah melantai pada 2025 lalu.

Saat kami mencoba Jetour T2 ada salah satu fitur yang menarik. Fitur itu bernama Crawl Control Mode (CCM).

Fitur itu disebut-sebut bisa melibat tanjakan jalan dengan permukaan tidak merata secara otomatis tanpa harus menginjak pedal gas.

Kendati begitu, fitur tersebut disarankan hanya digunakan untuk di jalan berbatuan atau offroad. Sebab, fitur itu membuat mobil memiliki torsi yang besar.