Punya Fitur Modern, Redmi 15 Meluncur di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia kembali menambah jajaran smartphone barunya dengan merilis Redmi 15 beberapa waktu lalu.

Kehadiran ponsel tersebut membawa pengalaman baru karena memiliki fitur lengkap untuk kebutuhan kerja, belajar, hingga hiburan.

"Redmi 15 menyasar pengguna yang membutuhkan smartphone serba bisa namun tetap ramah kantong," tulis Xiaomi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3).

Secara desain, Redmi 15 tampil elegan. Ponsel itu hadir dengan layar 6,9 inci dengan refresh rate 144Hz.

Desain quad-curve yang nyaman digenggam, ketahanan IP64, aman dari debu dan cipratan air, fingerprint di tombol power, simpel dan cepat memudahkan pengguna untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Layar ponsel itu mengantongi sertifikasi TUV Rheinland Eye-Care, sehingga lebih nyaman digunakan dalam waktu lama.

Selain itu, fitur NFC juga cocok untuk pembayaran digital.

Belum lagi audio jack 3,5mm dan slot microSD hingga 2TB, dua fitur klasik yang makin langka namun tetap dibutuhkan banyak pengguna