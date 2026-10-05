Punya Modal Aktivisme, Syahganda Berpeluang Merombak Budaya Komunikasi Pemerintah

jpnn.com - Pendiri GREAT Institute yang juga kandidat doktor ilmu pemerintahan IPDN Abdullah Rasyid menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono sebagai kepala dan wakil kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI merupakan hal positif.

Abdullah mengatakan pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat belum tentu memahami arah kerjanya.

Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, program dijalankan. Namun, pertanyaan sederhana sering tertinggal: mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya bisa dirasakan?

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"Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik," kata Abdullah Rasyid, Senin (5/10/2026).

Dia menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Bakom RI Syahganda Nainggolan dan wakilnya Fadli Tri Hartono, di Hambalang, 4 Oktober 2026, memberi arah penting. Abdullah mengutip keterangan Sekretariat Kabinet bahwa Presiden meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat.

Arahan tersebut menurutnya patut menjadi pegangan kerja Bakom. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang membantu mereka memahami keputusan pemerintah. Presiden pun membutuhkan gambaran jujur tentang keadaan warga. Bakom berada di antara dua kebutuhan itu: membawa kebijakan kepada masyarakat dan membawa pengalaman masyarakat ke meja pengambil keputusan.

"Pelantikan Syahganda pada 2 Oktober 2026 membuka kesempatan membenahi komunikasi pemerintah. Pengalamannya dalam aktivisme dan perdebatan publik dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Tantangannya ialah menerjemahkan kemampuan pribadi menjadi kerja lembaga yang tertib, terbuka, dan dapat diandalkan," tuturnya.

Abdullah menjelaskan bahwa pembenahan perlu dimulai sejak kebijakan dirumuskan. Pemerintah harus mengenali kelompok yang terdampak, pertanyaan yang mungkin muncul, serta kendala pelaksanaan. Apabila penjelasan baru disiapkan setelah masalah membesar, pejabat akan terus mengejar kegaduhan, sementara warga menunggu kepastian.