Punya Ratusan Ribu Mahasiswa, Marsetio Soroti Peran Besar UT untuk Indonesia Emas

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) kembali menegaskan perannya dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Momentum itu terlihat dalam kegiatan Rektor Menyapa Mahasiswa Baru UT Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil yang digelar di Tangerang Selatan, Rabu (19/8), dan diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai daerah.

Sebanyak 2.500 mahasiswa baru dari UT Jakarta, Serang, dan Bogor hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sementara mahasiswa dari 37 UT Daerah lainnya mengikuti secara daring.

Meski datang dari latar belakang dan perjalanan yang berbeda, mereka kini menghadapi tantangan yang sama, yakni menjadi mahasiswa yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses akademiknya.

Di antara mahasiswa baru tersebut terdapat Gita Sari Sonya Sinaga yang memulai perjalanan sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum UT Jakarta.

Sementara di UT Bogor, sebanyak 20 mahasiswa baru memulai pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP.

Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. menjadi salah satu sosok penting dalam penyambutan mahasiswa baru tersebut.

Melalui momentum Rektor Menyapa, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan kampus, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai karakter pembelajaran di UT yang menuntut kemandirian tinggi.