Punya Reputasi Besar di Spanyol, Jose Tirado Siap Bawa Kompetisi Futsal Indonesia Naik Kelas

jpnn.com - Operator Liga Futsal Indonesia menggandeng Jose Tirado sebagai penasihat strategis untuk membangun dan meningkatkan kualitas kompetisi futsal di Tanah Air.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar menyebut kerja sama ini menjadi babak baru bagi olahraga futsal Indonesia agar naik kelas dan makin kompetitif.

"Kerja sama ini dibangun selama dua tahun dan difokuskan pada pengembangan kompetisi futsal Indonesia, dengan Jose Tirado sebagai penasihat teknis."

"Federasi berharap kerja sama ini membuat kompetisi futsal Tanah Air makin berkembang lagi hingga mancanegara,” ujar pria yang akrab disapa Mike itu.

Jose Tirado sendiri merupakan figur ternama di Spanyol. Dia dikenal luas berkat kesuksesannya bersama Palma Futsal.

Di bawah kepemimpinannya, klub yang berdiri sejak 1998 itu sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih gelar juara UEFA Futsal Champions League secara beruntun pada 2023, 2024, dan 2025.

Berkat tangan dinginnya tersebut, Tirado dinobatkan sebagai Executive of the Year oleh media Mundo do Futsal.

Jose Tirado mengaku senang dengan kerja sama yang terjalin dan berharap kehadirannya bisa membawa perubahan positif bagi ekosistem futsal Indonesia.