Punya Ruang STEAM hingga Podcast, Gedung Baru Sekolah Citra Berkat Tampung 2.000 Siswa
jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Citra Berkat (SCB) Tangerang memperkuat ekosistem pembelajaran berbasis teknologi, kreativitas, dan entrepreneurship melalui peresmian Gedung 4, Selasa (18/8).
Mengusung semangat “Future Starts Here”, gedung baru seluas 3.213 meter persegi tersebut tidak hanya menambah kapasitas ruang belajar, tetapi juga menghadirkan sejumlah fasilitas yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan kompetensi masa depan.
Gedung 4 dilengkapi ruang kelas interaktif, ruang STEAM, laboratorium komputer, ruang audiovisual, ruang OSIS, ruang podcast hingga multipurpose room.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memberi lebih banyak ruang bagi siswa untuk bereksperimen, berkolaborasi, menghasilkan karya, serta mengembangkan kemampuan dengan dukungan teknologi.
GM Sekolah Citra Berkat Wilayah Barat, Nikolina mengatakan sejumlah fasilitas yang selama ini dinantikan siswa kini dapat diwujudkan melalui pengembangan gedung tersebut.
“Banyak fasilitas yang selama ini dinanti-nantikan anak-anak kini bisa mereka dapatkan. Ada juga fasilitas baru seperti podcast, audiovisual, laboratorium komputer untuk SMP dan SD, serta multipurpose room yang memungkinkan anak-anak melakukan berbagai kegiatan di ruang yang lebih luas,” kata Nikolina dalam konferensi pers via Zoom hari ini (18/8).
Menurutnya, keberadaan Gedung 4 diharapkan memperkuat pengalaman belajar yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga membangun kemampuan siswa untuk bersaing dan beradaptasi di masa depan.
“Kami berharap Gedung 4 ini menjadi salah satu landasan bagi anak-anak untuk menggapai masa depan yang gemilang,” ujarnya.
Punya ruang STEAM hingga podcast, gedung baru Sekolah Citra Berkat bisa menampung 2.000 siswa.
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