Punya Target Masuk 3 Besar saat Pemilu 2029, NasDem Fokus Penguatan Pilar Partai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP NasDem Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi menyebut partainya terus melaksanakan konsolidasi dari struktur DPP, DPW, DPD hingga ke tingkat paling bawah demi mencapai target masuk tiga besar pada Pemilu 2029.

Hal tersebut disampaikan Rifqi di sela-sela Rakarnas I NasDem, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/8).

"Kami juga menguatkan pilar partai, yakni kekuatan di legislatif dan eksekutif, untuk meningkatkan daya dongkrak elektoral,” ujar Ketua Komisi II DPR RI itu, Sabtu (9/8).

Dia melanjutkan NasDem menyebut kemenangan elektoral yang ditargetkan tidak hanya sebatas angka, melainkan dilandasi pula semangat ideologis partai.

"Jalan menuju kemenangan harus benar dan berpihak kepada rakyat,” ujar Rifqi.

Dia mengatakan semua analisis dan strategi yang dirumuskan dalam Rakernas akan menjadi peta jalan bagi NasDem mencapai target tiga besar pada Pemilu 2029.

“Kami juga melakukan pertemuan dengan dewan pakar dan dewan pertimbangan partai untuk menganalisis isu-isu nasional jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai bagian dari peta jalan restorasi yang akan dijalankan NasDem di tingkat nasional maupun lokal,” tuturnya.

Dalam forum Rakernas, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan sejumlah catatan yang perlu diantisipasi NasDem mencapai target tiga besar pada Pemilu 2029.