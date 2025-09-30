Punya Tata Kelola yang Baik, Pertamina Dinilai Berhasil Jaga Ketahanan Energi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Inas Nasrullah Zubir menilai Pertamina berhasil menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Inas capaian tersebut tak lepas dari keberhasilan Pertamina menjalankan tata kelola dengan baik, termasuk dari sisi procurement.
Oleh karena itu, tak heran jika dari sisi distribusi, Pertamina mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Pelayanan ke berbagai pelosok tersebut, menurut Inas, tidak mungkin bisa dilakukan SPBU swasta.
”Tata kelola Pertamina memang baik. Dalam hal distribusi BBM saja, memiliki banyak Terminal Bahan Bakar. Jadi kalau Pertamina mau ambil BBM dari Banten bisa, dari Jakarta bisa, Gresik bisa, Semarang bisa dan banyak lagi. Sedangkan SPBU swasta sangat terbatas sehingga harga jualnya sangat tinggi,” kata Inas.
Menurut Inas, kemampuan Pertamina mengelola bisnis terintegrasi, memang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Mulai dari hulu dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan, sampai distribusi. Bahkan, Pertamina juga dinilai serius dalam upaya transisi energi, termasuk renewable energy.
”Misalnya kilang-kilang meraka sudah memiliki Residue Catalytic Cracking (RCC) sehingga mampu memproses palm oil menjadi bahan untuk bahan bakar nabati seperti biodiesel. Termasuk SAF maupun produk geothermal itu merupakan peran Pertamina dalam transisi ke energi bersih,” jelasnya.
Kemampuan Pertamina mengelola bisnis terintegrasi, memang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sambut MotoGP 2025, Valentino Rossi Kunjungi Pertamina Luncurkan Motor Livery Indonesia
- Agro Santara Binaan Pertamina Ekspor 10,4 Ton Kayu Manis ke Turki
- Pertamina Patra Niaga Tegaskan Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025
- MotoGP Mandalika Perkuat Branding Indonesia Sebagai Destinasi Sportainment Dunia
- Menpora Erick Berharap Ajang MotoGP Indonesia Bisa Dorong Perputaran Ekonomi Daerah
- Pertamina Terapkan Teknologi dan Energi Ramah Lingkungan di DEB Uma Palak Lestari