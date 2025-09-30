Punya Tata Kelola yang Baik, Pertamina Dinilai Berhasil Jaga Ketahanan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Inas Nasrullah Zubir menilai Pertamina berhasil menjaga ketahanan energi nasional.

Menurut Inas capaian tersebut tak lepas dari keberhasilan Pertamina menjalankan tata kelola dengan baik, termasuk dari sisi procurement.

Oleh karena itu, tak heran jika dari sisi distribusi, Pertamina mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Pelayanan ke berbagai pelosok tersebut, menurut Inas, tidak mungkin bisa dilakukan SPBU swasta.

”Tata kelola Pertamina memang baik. Dalam hal distribusi BBM saja, memiliki banyak Terminal Bahan Bakar. Jadi kalau Pertamina mau ambil BBM dari Banten bisa, dari Jakarta bisa, Gresik bisa, Semarang bisa dan banyak lagi. Sedangkan SPBU swasta sangat terbatas sehingga harga jualnya sangat tinggi,” kata Inas.

Menurut Inas, kemampuan Pertamina mengelola bisnis terintegrasi, memang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Mulai dari hulu dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan, sampai distribusi. Bahkan, Pertamina juga dinilai serius dalam upaya transisi energi, termasuk renewable energy.

”Misalnya kilang-kilang meraka sudah memiliki Residue Catalytic Cracking (RCC) sehingga mampu memproses palm oil menjadi bahan untuk bahan bakar nabati seperti biodiesel. Termasuk SAF maupun produk geothermal itu merupakan peran Pertamina dalam transisi ke energi bersih,” jelasnya.