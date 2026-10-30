Pupuk Indonesia Dukung Regenerasi Pertanian Lewat Apresiasi Inovasi Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mendorong penguatan regenerasi pertanian untuk membangun masa depan pertanian Indonesia.

Keterlibatan generasi muda di sektor pertanian perlu didukung oleh peluang usaha yang menjanjikan, salah satunya melalui hilirisasi komoditas pertanian lokal menjadi produk bernilai tambah.

“Kami melihat keterlibatan generasi muda dalam mengoptimalkan hilirisasi usaha tani dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal bagi para petani. Usaha tani pun akan lebih menarik bagi generasi muda jika memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan,” ujar Sekretaris Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira.

Komitmen ini diwujudkan salah satunya lewat Svarna Bhumi Award 2026, ajang apresiasi bagi pelaku pertanian yang menghadirkan kontribusi nyata bagi sektor pertanian.

Melalui Svarna Bhumi Award 2026, Pupuk Indonesia memberikan apresiasi dan mengangkat kiprah wirausaha muda yang berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, sekaligus menginspirasi generasi muda lainnya untuk mengembangkan potensi lokal dan berkontribusi pada sektor pangan.

Semangat anak muda dalam mengembangkan sektor pangan tercermin dari kiprah Ella Rizki dan Asri Saraswati.

Keduanya menunjukkan bagaimana semangat berwirausaha anak muda berangkat dari potensi dan persoalan di lingkungan masing-masing, lalu mengambil langkah untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.

Ella mengembangkan pengolahan kelapa menjadi produk bernilai ekspor, sedangkan Asri mengubah rempah desa menjadi produk olahan bernilai tambah.