Pupuk Indonesia Gelar PIMA 2026, Berhadiah Rp262,5 juta
jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar kompetisi jurnalistik Pupuk Indonesia Media Awards (PIMA) 2026 dengan mengusung tema Transformasi untuk Swasembada Pangan Negeri.
Melalui PIMA 2026, Pupuk Indonesia mengajak jurnalis nasional maupun daerah menggali berbagai cerita di balik transformasi tersebut, termasuk bagaimana perubahan di tingkat industri dan layanan bisa mendukung kebutuhan petani serta memperkuat ekosistem pertanian nasional.
“Kami mengajak insan pers menggali cerita dari berbagai sisi agar masyarakat dapat melihat bagaimana transformasi tersebut mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan,” ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira.
Adapun kompetisi jurnalistik PIMA 2026 menghadirkan tiga subtema.
Pertama, “Transformasi Layanan: Ketika Pupuk Lebih Cepat Sampai ke Petani”, yang mengangkat perubahan dalam tata kelola dan digitalisasi distribusi, inovasi layanan, serta pendampingan petani.
Perspektif dapat digali dari pengalaman petani dalam mengakses pupuk maupun layanan pendukungnya.
Kedua, “Transformasi Bisnis: Menata Industri Pupuk untuk Memberi Nilai Tambah”, yang membuka ruang bagi jurnalis untuk melihat bagaimana Pupuk Indonesia memperkuat industri melalui efisiensi, revitalisasi, inovasi, rantai pasok, dan keberlanjutan.
Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing industri pupuk nasional sekaligus menopang kebutuhan pertanian.
Melalui PIMA 2026, Pupuk Indonesia mengajak jurnalis nasional maupun daerah menggali berbagai cerita di balik transformasi.
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