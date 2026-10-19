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Pupuk Indonesia Kawal Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui KDKMP

Pupuk Indonesia Kawal Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui KDKMP
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Foto: Dokumentasi Pupuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dukungan ini dilakukan melalui kesiapan pasokan, sistem penebusan, pemantauan distribusi, serta pendampingan di lapangan untuk memastikan penyaluran dan penebusan berjalan sesuai ketentuan.

Pupuk Indonesia turut mendukung pelaksanaannya melalui integrasi KDKMP ke dalam jaringan distribusi pupuk subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

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Saat ini, pupuk subsidi sudah bisa ditebus melalui KDKMP yang telah siap melayani.

Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Pupuk Indonesia juga memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola KDKMP mengenai mekanisme penebusan pupuk subsidi.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, dengan memperhatikan kesiapan operasional di masing-masing wilayah.

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Bagi petani, mekanisme penebusan pupuk subsidi melalui KDKMP tetap sama.

Petani yang terdaftar dalam e-RDKK cukup menunjukkan KTP dan transaksi penebusan akan tercatat melalui sistem i-Pubers.

Pupuk Indonesia turut mendukung pelaksanaannya melalui integrasi KDKMP ke dalam jaringan distribusi pupuk subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025

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