Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Gorontalo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman, atau sesuai dengan ketentuan.

Stok itu sebagai upaya Pupuk Indonesia dalam mendukung produktivitas pertanian dan program swasembada pangan nasional.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyampaikan apresiasinya kepada Pupuk Indonesia, karena mampu menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi hingga petani dengan baik.

Dia menambahkan titik kritis pada faktor produksi pertanian salah satunya ada pada distribusi pupuk bersubsidi.

“Kami jaga kinerja Pupuk Indonesia. Kami selalu memonitor pendistribusian pupuk bersubsidi hingga di tangan petani. Monitoring ini bertujuan meminimalisasi kendala di lapangan, sehingga produktivitas pertanian dapat dijaga. Dengan pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan, InsyaAllah di tahun 2026 ini kami bisa melanjutkan swasembada," ujar Andi.

Sementara Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid mengatakan saat ini Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk subsidi dan nonsubsidi sebesar 1,2 juta ton.

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Adapun, perrinciannya pupuk subsidi sebanyak 876.989 ton dan nonsubsidi 342.665 ton.

Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan penebusan pupuk bersubsidi nasional selama sekitar 20 hari ke depan, sehingga berada pada level yang aman untuk memenuhi kebutuhan petani, termasuk di Provinsi Gorontalo.