jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia Utilitas mendapat tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2025.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan.

PT Pupuk Indonesia Utilitas berhasil memboyong tiga trofi untuk kategori Juara 1 Kategori BUMN Non Go Public – Non Keuangan, kategori Perusahaan dengan Peningkatan Skor Pengungkapan ARA Paling Tinggi, serta kategori Pemenang Klaster ≤ Rp1 Triliun.

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Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Utilitas, Iwan Daru Sukmana, bersama Komisaris Utama, Binbin Firman Tresnadi, pada acara malam penganugerahan ARA 2025 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (23/11).

Iwan menyampaikan keberhasilan meraih tiga penghargaan sekaligus, termasuk predikat peningkatan skor pengungkapan tertinggi, merupakan hasil kerja keras, kolaborasi lintas fungsi, dan konsistensi seluruh insan perusahaan dalam menyempurnakan kualitas pelaporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

“Kami meyakini keterbukaan informasi yang berkualitas, akurat, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja pelaporan kami, melainkan menjadi katalis bagi manajemen dan seluruh insan perusahaan untuk terus meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini kegiatan usaha,” tutur Iwan.

Pencapaian pada ARA 2025 ini menjadi momentum bagi PT Pupuk Indonesia Utilitas untuk terus meningkatkan standar pelaporan korporasi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Sebagai bagian integral dari ekosistem Pupuk Indonesia Grup, PT Pupuk Indonesia Utilitas berkomitmen menghadirkan layanan energi dan utilitas yang andal, aman, dan berkelanjutan guna menjaga kesinambungan produksi pupuk sebagai salah satu fondasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.(chi/jpnn)