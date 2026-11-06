Pupuk Kalimantan Timur Borong Predikat Tertinggi APQO 2026

jpnn.com, BALI - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) melalui enam gugus inovasi meraih predikat tertinggi 4 Stars, pada ajang 31st Asia Pacific Quality Organization (APQO) International Conference, yang berlangsung di Bali pada 26–29 Oktober 2026.

Capaian ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam membangun budaya inovasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi operasional, serta keberlanjutan.

Enam gugus inovasi tersebut yakni QCP BINAPER, QCP BLACK & GOLD, QCP LIGA SEMBILAN, QCP RISKTEX-PKT, QCP SMARTWELD, dan QCP SYN-EOST.

VP Sistem Manajemen Terpadu dan Inovasi (SMTI) PKT, Insyiah Meida Luktyansyah menyebut keikutsertaan perusahaan pada APQO bagian dari upaya mendorong kualitas inovasi agar mampu memenuhi standar dan memperoleh pengakuan dengan lebih luas.

Menurutnya, keberhasilan enam gugus meraih predikat 4 Stars menunjukkan insan PKT memiliki kapasitas dan kompetensi menghasilkan terobosan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

"Keberhasilan ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti budaya inovasi di PKT terus berkembang. Utamanya menghadirkan solusi atas berbagai tantangan di lingkungan perusahaan," ujar Meida.

Dia menjelaskan, pengembangan inovasi di PKT tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan gagasan baru, tapi juga memastikan setiap solusi dapat diimplementasikan serta memberikan manfaat nyata secara berkelanjutan.

Hal ini mencakup peningkatan efektivitas proses kerja, optimalisasi sumber daya, penguatan keandalan operasional, hingga pengembangan sistem kerja yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.