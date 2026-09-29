Pupuk Kaltim Hibahkan Mini ICU ke Kodam VI/Mulawarman

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menghibahkan satu unit kendaraan Mini Intensive Care Unit (ICU) kepada Kodam VI/Mulawarman.

Mini ICU tersebut akan dimanfaatkan memperkuat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI AD dr. R. Hardjanto Balikpapan untuk menunjang mobilitas, serta penanganan pasien yang membutuhkan dukungan medis secara cepat dan memadai.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan hibah tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan sekaligus bagian dari komitmen Pupuk Kaltim untuk terus memperkuat sinergi dengan Kodam VI/Mulawarman, khususnya dalam mendukung peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.

Kendaraan Mini ICU ini dilengkapi berbagai peralatan medis darurat berstandar intensif untuk mendukung penanganan dan evakuasi pasien.

Mencakup peralatan evakuasi dan mobilisasi pasien seperti brankar, scoop stretcher, long spine board, extrication device, extrication collar, serta head immobilizer.

Guna menunjang pemantauan dan stabilisasi kondisi pasien, unit ini juga dilengkapi perangkat life support berupa defibrillator, Automated External Defibrillator (AED), ventilator mobile, bedside monitor, infuse pump, syringe pump, dan suction.

Selain itu juga tersedia perangkat diagnostik dan triage, antara lain laringoskop, stetoskop, tensimeter manual, oxymetri, Bag Valve Mask (BVM), serta emergency kit.

Tidak hanya itu, sistem oksigenasi unit ini turut diperkuat regulator oksigen biasa, regulator oksigen central dan multifungsi, serta tabung oksigen.