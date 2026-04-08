Pupuk Kaltim Raih Penghargaan PROPER Emas ke-9 dari KLH

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Selasa (7/4).

PROPER Emas menjadi kategori tertinggi dari penghargaan tersebut dan diberikan kepada perusahaan yang menunjukan keunggulan kinerja lingkungan, kepatuhan terhadap aturan, serta penerapan prinsip berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat yang signifikan.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal menjelaskan ini merupakan kali ke-9 berturut-turut Pupuk Kaltim berhasil meraih penghargaan tertinggi dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat tersebut.

Gusrizal menyampaikan capaian tersebut menunjukkan komitmen Pupuk Kaltim dalam menjalankan prinsip beyond compliance, dengan tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mendorong inovasi yang berdampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

“Capaian ini mencerminkan komitmen Pupuk Kaltim untuk melampaui kepatuhan terhadap regulasi, dengan menghadirkan berbagai inovasi yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Gusrizal.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai inovasi unggulan yang dijalankan perusahaan sepanjang 2025, baik dalam aspek inovasi sosial, eco-inovasi, maupun penerapan ekonomi karbon untuk mendukung keberlanjutan perusahaan.

Pupuk Kaltim secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh lini bisnis, termasuk melalui penguatan efisiensi operasional dan pengembangan produk ramah lingkungan.

Pada aspek inovasi sosial, Pupuk Kaltim menghadirkan program PKT BISA (Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Integrasi Sistem Agroenergi) yang mendorong pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi energi alternatif biogas, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.